Російська ДРГ зазнала втрат при спробі проникнути на Харківщину, — ОСУВ «Хортиця»

Сили оборони виявили в районі села Пильна Харківської області російську ДРГ розміром до 10 осіб і змусили її повернутись на територію Росії, завдавши втрат.

Про це Укрінформу повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

«Диверсійно-розвідувальна група противника чисельністю до 10 осіб намагалася проникнути на територію України в районі села Пильна Харківської області. Ворожа ДРГ була вчасно виявлена та по ній був відкритий вогонь на ураження, внаслідок якого противник припинив виконання завдань і, зазнавши втрат, повернувся на суміжну територію Російської Федерації», — поінформував Волошин.

Речник також наголосив, що протягом останніх днів противник посилив свою активність, особливо щодо використання своїх диверсійно-розвідувальних груп на напрямку Харкова.

«Вчора, сьогодні ДРГ намагалися проникнути на територію України з суміжної території Російської Федерації. Диверсанти були вчасно виявлені, їх намагання зібрати розвіддані успіху не мали», — додав Волошин.

За даними Генштабу ЗСУ, противник продовжує зберігати свою військову присутність на Сіверському та Слобожанському напрямках, проводить диверсійні операції з метою заважання переміщенню українських військ на потенційно небезпечні напрямки та збільшує кількість мінно-вибухових перешкод поблизу державного кордону.