Про це Герман Сметанін повідомив в інтерв’ю для АрміяInform.
“У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, – то все наше”, – саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт”, – йдеться у повідомленні Сметаніна.
Очільник Укроборонпрому зазначив, що це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.
Він також наголосив, що приватні підприємства самотужки не можуть забезпечити потрібну кількість вироблених дронів, а тому Укроборонпром підписує з ними ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.
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