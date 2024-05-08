Сполучені Штати прийматимуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Сполучені Штати приймуть саміт Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні 9-11 липня цього року. Офіційні заходи розпочнуться 10 липня.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті НАТО.

Зустрічі проходитимуть під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Міжнародний медіацентр (IMC) буде розташований на місці та працюватиме цілодобово з 09:00 з 9 липня для акредитованих ЗМІ, щоб забезпечити висвітлення офіційних заходів саміту, включаючи громадський форум НАТО.

“Ближче до саміту медіапрограма буде доступна онлайн. Щоб допомогти ЗМІ спланувати поїздку, очікується, що святкування 75-ї річниці НАТО відбудеться 9 липня у другій половині дня. Офіційні заходи саміту розпочнуться 10 липня вранці, а останні пресконференції відбудуться 11 липня у другій половині дня”, — йдеться у повідомленні.

Під час візиту у Київ, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запросив президента України Володимира Зеленського на ювілейний саміт Альянсу у Вашингтоні.