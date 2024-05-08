Про це пише Reuters.
Захарова погрожувала атакувати французькі війська, якщо вони опиняться в Україні.
“Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь “стратегічну невизначеність… Мусимо його розчарувати – для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною”, — заявила Захарова.
За словами Захарової, Макрон намагається створити “стратегічну невизначеність” для Росії, але для неї ситуація виглядає дуже чітко.
“Якщо французи з’являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього”, — сказала Захарова.
Вона також наголосила, що Росія буцімто спостерігає зростання кількості громадян Франції серед загиблих в Україні.
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