Оперативне командування "Захід" відповіло на заяву ФК "Хуст" щодо доправлення їхного футболіста Миколи Сираша до ТЦК та СП, назвавши заяву клубу "емоційною".

Про це ОК “Захід” повідомило в Telegram.

Вони підкреслили, що хоча вони вболівають за український футбол, пріоритетом залишається захист України.

“Коментуючи емоційний допис від футбольної команди “Хуст”, зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією”, — йдеться в заяві.

Оперативне командування “Захід” виразило здивування намаганням ФК “Хуст” створити враження, що їхні гравці мають особливий статус.

“В той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни”, — додали в оперативному командуванні.

Нагадаємо, що заявлялось, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та привезли до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста Миколу Сираша з ФК “Хуст”.