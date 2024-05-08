Про це ОК “Захід” повідомило в Telegram.
Вони підкреслили, що хоча вони вболівають за український футбол, пріоритетом залишається захист України.
“Коментуючи емоційний допис від футбольної команди “Хуст”, зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований.
Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією”, — йдеться в заяві.
Оперативне командування “Захід” виразило здивування намаганням ФК “Хуст” створити враження, що їхні гравці мають особливий статус.
“В той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни”, — додали в оперативному командуванні.
Нагадаємо, що заявлялось, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та привезли до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста Миколу Сираша з ФК “Хуст”.
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