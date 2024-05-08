Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 14 травня на 90 діб.

Про це повідомив народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що законодавчий акт “Про затвердження указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” (№11234) підтримали 339 депутатів, а “Про затвердження указу Президента України “Про продовження строку проведення загальної мобілізації” (№ 11235) – 336.

Від початку повномасштабного російського вторгнення, воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжують раз на три місяці – і це вже одинадцяте голосування Ради.

Воєнний стан введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації.