Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами Євлаша, у ніч на сьогодні ворожі сили здійснили комбіновану атаку, використовуючи практично всі доступні види озброєння.

“Ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є. Це і крилаті, і керовані ракети, аеробалістичні ракети та БпЛА… Крім того, випущено було 21 ударний безпілотний літальний апарат типу “Шахед” із Приморсько-Ахтарська та Курської області, для того щоб максимально ускладнити задачу з відбиття повітряного нападу”, — наголосив речник ПС.

За його словами, після атак ворог збирає інформацію, розвідкою або з відкритих джерел, про те, які саме об’єкти вдалося уразити.

“Звісно, що ми маємо бути готові до того, що противник може продовжувати такі свої удари… Маємо бути готові до відбиття всіх можливих варіантів повітряного нападу”, — заявив Євлаш.

Як повідомлялося, вночі 8 травня російські окупанти здійснили удари по Україні 55 ракетами та 21 ударним безпілотником.