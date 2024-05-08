Повітряні сили Росії підвищили летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101/Х-102, встановивши на неї другу боєголовку.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони.

Командування дальньої авіації ПКС РФ намагалося модифікувати свої системи й тактику протягом усієї війни проти України. Зазначено, що це пояснюється тим, що багато ракет перехоплюють українські системи ППО, тоді як Росія прагне розширити можливості для досягнення більшого ефекту.

Також Москва хоче використовувати старі ракети, оскільки ПКС вичерпали більш сучасні системи в перші дні війни, зазначає Міноборони. Остання модифікація ракети, ймовірно, зменшила дальність польоту Х-101/Х-102 вдвічі, втім, стверджують аналітики, РФ не потрібна її повна дальність.

“Друга боєголовка призначена для збільшення осколкового ураження цілі. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей”, – йдеться в розвідувальному огляді.