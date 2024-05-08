Сьогодні, 8 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема і створення Штабу підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначає, штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

Крім того, активніше залучатиме допомогу від партнерів і буде працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

“Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання”, – йдеться у повідомленні Шмигаля.

Також сьогодні Уряд ухвалив низку рішень в енергетичній сфері, зокрема збільшив у п’ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківщини, які залишилися без світла через російські атаки.