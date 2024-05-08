Про це в Telegram повідомляє Служба безпеки.
Протягом березня 2022 року жінка дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ. Найбільше ворога цікавили місця базування опорних пунктів, блокпостів та вогневих позицій важкої артилерії українських військ.
Співробітники СБУ викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії та затримали у власному помешканні. За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.
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