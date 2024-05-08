Упродовж поточного року урядові та неурядові органи, що займаються протимінною діяльністю, оглянули більше ніж 115 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. З цієї кількості вдалося повернути до господарського використання 108 тисяч гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації. Темпи обстеження перевищують торішні. Якщо у 2023 році в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис. га сільгоспугідь, то за підсумками чотирьох місяців 2024-го ми вийшли на середню цифру у 28,75 тисячі гектарів щомісячно. Та з огляду на масштаб потенційного забруднення територій, працюємо над посиленням спроможностей операторів, залученням сучасних технологій та впровадженням нових рішень у сфері протимінної діяльності», — зазначила перша віцепрем’єр-міністр України та Міністр економіки Юлія Свириденко.

Свириденко наголосила, що пріоритетом уряду в цій сфері є розвиток вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування, а також локалізація закордонних технологій в Україні.

«Це не лише вклад у гуманітарне розмінування, але й розвиток економіки, адже виробництво техніки в Україні — це робочі місця і податки до державного бюджету, завдяки яким, ми можемо фінансувати наш сектор безпеки і оборони. Саме розвиток вітчизняного виробництва — ключова складова політики «Зроблено в Україні» й беззаперечний пріоритет Уряду», — зазначила Юлія Свириденко.

За словами Юлії Свириденко, відкриття ринку гуманітарного розмінування сприятиме прискоренню очищення сільгоспземель. Цього року на компенсації аграріям, які скористаються послугами розмінування, виділено 3 мільярди гривень, додаа вона.