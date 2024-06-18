З посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма, а також його двох заступників.

Про це відомо з рішень Уряду.

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про звільнення Мустафи Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Це рішення було ухвалено на засіданні 18 червня.

Крім Найєма, також були звільнені його два заступники – Івко Андрій Володимирович та Іванова Валерія Ігорівна. Тимчасово виконання обов’язків голови Агентства покладено на Коменданта Романа Анатолійовича.

Роман Комендант є досвідченим фахівцем з інформатизації. В Укравтодорі він відповідає за впровадження платформи “E-road”, HDM-4 для побудови інформаційно-аналітичних, звітних та моніторингових систем, а також за науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, систему зважування у русі WIM та роботу Інформаційно-аналітичного центру Укравтодору.