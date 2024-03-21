Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що поразка Росії в Україні необхідна, щоб уникнути початку Третьої світової війни.

Як повідомляє EUobserver, про це глава естонського уряду заявила у середу, 20 березня, у Брюсселі.

«[Якщо] Росія програє цю війну, тоді нам не доведеться турбуватися про Третю світову війну», – заявила Каллас.

Водночас естонська прем’єрка наголосила, що вона не пропагує війну.

Також Каллас додала, що пріоритетом для країн умовного Заходу є прагнення миру, заснованого на міжнародному праві, а не на диктаті агресора. Лише тоді він буде стійким.

“Ми хочемо мати мир, але ми хочемо мати стійкий мир, а мир на умовах Росії не є стійким“, – заявила прем’єр Естонії.

Каллас також зазначила, що різниця між початком Другої світової війни й тим, що відбувається зараз, полягає в стійкості та боротьбі України.

Крім того, Каллас розповіла про плани збільшення витрати на оборону, а також про важливість допомоги Україні та зміцнення європейської безпеки.