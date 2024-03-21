Про це повідомило Міністерство оборони Естонії.

Ця ініціатива розглядається як додатковий внесок Естонії у рамках ініціативи Європейського Союзу з відправлення мільйона снарядів в Україну.

Точну кількість снарядів, яку частково фінансувала Данія, не розголошують із міркувань безпеки, повідомили в естонському Міністерстві оборони.

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