Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення додаткових 15 млн доларів на повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії.

Про це Трюдо оголосив на Глобальному саміті миру.

Джастін Трюдо нагадав, що цими вихідними більшість країн святкують День батька, підкресливши, що в Україні не кожен батько зможе відзначати його з дітьми.

“Ми нещодавно бачили звіти про те, що українські діти в списках російських сайтів на усиновлення. Їх змушують забувати їхню українську ідентичність.Ми всі знаємо про наслідки позбавлення дітей їхньої мови, сімей, культури, ідентичності. Це форма колоніалізму, яку світ не може проігнорувати”, – сказав премʼєр.

Очільник канадського уряду повідомив, що 16 червня він брав участь у зустрічі з групою, яка займається поверненням українських дітей до їх сімей.

Після цієї зустрічі Канада прийняла рішення про виділення додаткових 15 млн доларів на фінансування цього процесу. Допомога буде спрямована на повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії.

“Українські діти належать своїм спільнотам, школам та дитячим майданчикам. Це фінансування також зможе допомогти тим, хто пережив воєнні злочини. Як батько, я сподіваюсь, що ми всі зможемо прийти до справедливого та сталого миру, щоб українські діти та сім’ї могли святкувати день батька разом”, – підсумував Трюдо.

16 червня, у швейцарському місті Бюргеншток стартував другий день Глобального саміту миру.