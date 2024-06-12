Про це йдеться у розслідуванні Financial Times.
Зазначається, що на даних сайтах змінюються імена та вік деяких дітей, а їхнє українське походження не вказується.
Як з’ясували у Financial Times, діти, раніше вивезені з України, опинилися в Тульській області, під Москвою, в Оренбурзькій області та у тимчасово окупованому Криму.
У виданні додали, що дітей, ймовірно, вивезли до Росії з державних дитячих будинків на окупованих територіях півдня та сходу України.
Уповноважена президента з прав дитини Дар’я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію частини території України.
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