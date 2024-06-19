Від початку року в Україні відкрито 1521 кримінальне провадження щодо домашнього насильства, що на 36% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли було зареєстровано 1121 справу.

Про це повідомляє Опендатабот.

У середньому за місяць реєструється 300 справ про домашнє насильство. Для порівняння, у 2021 році відкривали близько 200 на місяць.

При цьому суттєво знизилася кількість справ, які дійшли до суду: якщо у 2022 та 2023 роках їх було близько 83%, то цього року лише 64% – це найнижчий показник за останні п’ять років.

Загалом за інформацією Опендатабот, у 2019 році було відкрито 1 068 справ про домашнє насильство (759 надійшло до суду), у 2020 році – 2 213 (1 823 потрапило до суду), у 2021 році – 2 432 (2 136 потрапило до суду), у 2022 році – 1 498 (1 249 дійшло до суду), у 2023 році – 2 705 (2 243 надійшло до суду).