Міністр юстиції Денис Малюська закликав не вірити фейкам із телеграм-каналів щодо переліку конкретних державних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа.

Про це він написав у Facebook.

“У телеграм-каналах з посиланням на мене розганяють фейк із переліком конкретних послуг, які нібито будуть неможливі без військово-облікового документа (включно з послугами нотаріусів або ДРАЦС-ів). Це класичний фейк і ІПСО”, — зазначив Малюська.

За його словами, окремі послуги уже насправді обмежені, а окремі будуть обмежуватись. Проте це точно не буде відбуватися за списками, опублікованими і придуманими тг-каналами.

“Не ведіться і слідкуйте за нормативно-правовими актами”, — закликав він.

Малюська окремо спростував фейк про те, що без військового квитка нібито не надаватиметься міжнародна правова допомога.

Водночас він не навів справжнього переліку держпослуг, які вже неможливі або будуть обмежуватись без наявності військово-облікового документа.