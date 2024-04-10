На засіданні комісії Київради, що відбудеться 10 квітня, розглядатиметься питання про демонтаж будівлі Муніципального камерного хору "Київ" за адресою вул. Лабораторна, 12, на користь забудовника SAGA Development.

Про це повідомляє From-ua.

Будівля за адресою вул. Лабораторна, 12 вже стала предметом сварок, оскільки компанія планує на його місці зведення 22-поверхового житлового хмарочосу.

Однак багато киян проти цєї ініціативити, вважаючи її спробою збагачення за рахунок міського простору.

Андрій Вавриш, власник SAGA, вже має сумнівну репутацію через свої проекти, такі як ЖК “O2 Residence”, що знаходиться під розслідуванням правоохоронних органів.

Ця історія є лише однією з багатьох, де корупційний лобізм може призвести до знищення культурної спадщини міста. Активісти закликають киян долучитися до протестної акції перед будівлею КМДА, щоб висловити свою незгоду з цією ініціативою.