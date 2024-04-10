Цю інформацію передали в КМДА.
Планується, що 10, 11 та 13 квітня триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вулиці Хрещатик.
Роботи проводитимуться у першій та другій смугах руху в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.
У зв’язку з цим на окремих ділянках, де виконуватимуться ремонтні роботи, діятимуть обмеження руху транспорту.
“Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття: 10-11 квітня – орієнтовно з 10:00 до 15:00, 13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00”, — додали в КМДА.
- Україна може виграти війну, — Ллойд Остін
- Вночі та на світанку ворог тероризував Одещину дронами та ракетами
- Сили оборони півдня заперечили заяви про захід росіян у село Роботине