У Києві на вулиці Хрещатик тимчасово обмежать рух транспорту від Бессарабської до Європейської площі. Обмеження діятимуть 10, 11 та 13 квітня.

Цю інформацію передали в КМДА.

Планується, що 10, 11 та 13 квітня триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вулиці Хрещатик.

Роботи проводитимуться у першій та другій смугах руху в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.

У зв’язку з цим на окремих ділянках, де виконуватимуться ремонтні роботи, діятимуть обмеження руху транспорту.

“Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття: 10-11 квітня – орієнтовно з 10:00 до 15:00, 13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00”, — додали в КМДА.