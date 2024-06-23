У неділю, 23 червня, через відімкнення електропостачання на підприємстві "АрселорМіттал Кривий Ріг" виникла "позаштатна ситуація", внаслідок чого над Криворізьким районом здійнявся дим.

Про це повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко у Telegram-каналі.

“Сьогодні зранку у місті Кривий Ріг на ПрАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” сталася позаштатна ситуація, пов’язана з відключенням виробничих потужностей від зовнішнього електропостачання. Керівництвом промислового підприємства докладено всіх зусиль для якнайшвидшого виправлення ситуації та уникнення наслідків для екологічної ситуації у Криворізькому районі”, – йдеться у повідомленні.

Ситниченко додав, що бачити й відчувати запах диму можуть жителі Криворізької, Гречаноподівської та низки інших громад. За його словами, ситуація – контрольована.

Ситуацію із викидом коксового диму через відключення світла прокоментували й в пресслужбі компанії “Арселор”.

“Сьогодні близько 05:00 сталося раптове відключення ряду виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми. Виробничники вимушені були вдатися до ряду кризових технологічних дій для збереження виробничого обладнання, зокрема обладнання коксохімічного виробництва та забезпечення безпеки працівників”, – зазначається у повідомленні.