Аналітик BILD Юліан Рьопке заявляє, що в України закінчилися ракети до західних систем ППО, зокрема, Patriot.

Таку оцінку дає оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке після сьогоднішньої масованої російської атаки по Україні в мережі X (Twitter).

“Як я сказав кілька тижнів тому (і майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети Patriot і IRIS-T”, – заявив він.

Також, за словами Рьопке, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.

Аналітик додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.