Таку оцінку дає оглядач німецького видання Bild Юліан Рьопке після сьогоднішньої масованої російської атаки по Україні в мережі X (Twitter).
“Як я сказав кілька тижнів тому (і майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети Patriot і IRIS-T”, – заявив він.
Також, за словами Рьопке, виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО.
Аналітик додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.
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