Представник управління Мадара Пуке повідомила, що Латвійське управління з питань міграції передало прикордонній службі дані про близько 800 росіян, які перебувають у Латвії незаконно.

Їх очікує депортація. Пуке повідомила про це у прямому ефірі телеканалу TV3.

“На даний момент 800 осіб не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання… Ми передали інформацію про цих осіб Державній прикордонній службі для подальшої перевірки. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів”,— сказала Пуке.

За її заявою, російські громадяни, які не пройшли іспит з латиської мови, могли подати заяву на отримання тимчасової дозволу на проживання протягом двох років, після чого їх знання латиської мови знову перевірять з можливістю депортації у разі невдалого результату.

Раніше Конституційний суд Латвії підтвердив законність вимоги про складання іспиту з латиської мови для росіян, які раніше були громадянами країни та мали постійний дозвіл на проживання.

У січні 2024 року Управління з питань громадянства та міграції Латвії заявило, що депортація загрожує 1 167 громадянам Росії, з яких 789 старше 60 років, і кількість тих, хто вже залишив країну, невідома. Глава МВС країни визнав, що, ймовірно, буде проведено не масові депортації, а лише окремі.