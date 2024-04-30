Про це повідомила прем’єр Латвії у соцмережі X (Twitter).
“Уряд щойно затвердив передбачу зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й іншого важливого обладнання та технічних засобів для ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.
За словами посадовиці, це допоможе покращити й протиповітряний захист, і розвідувальні спроможності України.
Прем’єр-міністр країни також додала, що Латвія виділяє на підтримку України близько 0,25% свого внутрішнього валового продукту на рік.
Раніше міністр оборони Латвії Андріс Спрудс зазначав, що коаліція дронів, ініційована Латвією, вже зібрала майже 500 мільйонів євро для Збройних сил України.
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