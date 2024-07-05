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Лейбористи в Британії виграли вибори, прем’єр визнав поразку

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак визнав програш своєї Консервативної партії на дострокових парламентських виборах 4 липня.

П’ятниця, 5 липня 2024, 09:57

Ріші Сунак

Про це Сунак сказав уранці в п’ятницю в місті Норталлертон, де розташований його виборчий округ.

У короткому виступі після оголошення результатів за своїм округом (де Сунак переміг) британський прем’єр заявив, що “Лейбористська партія виграла ці загальні вибори”.

“Я зателефонував Кіру Стармеру, щоб привітати його з перемогою. Зараз я вирушаю до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем’єр-міністра, якій я віддав всі свої сили”, – додав він.

“Є багато чому повчитися і багато над чим подумати. І я беру на себе відповідальність за наш програш”, – сказав Ріші Сунак.

Таким чином, уже вдень 5 липня Стармер після аудієнції в британського короля стане новим прем’єр-міністром Великої Британії.

Офіційний підрахунок результатів за округами вже підтверджує, що лейбористи отримують 328 місць у Палаті громад – це вже перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Теги: Велика Британія, Кір Стармер, Консервативна партія, Ріші Сунак

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