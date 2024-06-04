Про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства оборони Британії.

Основна мета тендеру полягає в пошуку постачальників, які зможуть виробляти FPV-дрони великими обсягами та за доступною ціною, використовуючи потужності західної промисловості.

Перший тендер триватиме до 28 червня, після чого представники країн Дронової коаліції, очолюваної Великою Британією та Латвією, відберуть компанії, які отримають замовлення на постачання дронів в Україну.

Дрони FPV (first-person view) – це безпілотні літальні апарати з відеокамерою, яка транслює зображення оператору, і з причепленим бойовим зарядом. Вони виявили високу ефективність на полі бою після повномасштабного вторгнення Росії, забезпечуючи українським операторам ситуаційну поінформованість для ураження ворожих позицій, бронетехніки та кораблів.

Крім Великої Британії та Латвії, до Дронової коаліції офіційно приєдналися Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Литва, Нідерланди, Польща та Швеція.