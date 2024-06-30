Заступник прем'єр-міністра Сполученого Королівства Олівер Дауден висловив «серйозне занепокоєння» у зв'язку з повідомленням медіакомпанії ABC про ймовірну російську кампанію впливу на британські вибори.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Дауден прокоментував розслідування медіакомпанії Australian Broadcasting Corporation (ABC), яка виявила ймовірну операцію впливу з боку Росії, спрямовану на заохочення підтримки правої популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

Під час моніторингу ABC виявила у Фейсбуці п’ять сторінок із загальною кількістю підписників 190 тисяч, на яких публікувалися однакові фото та текстові повідомлення приблизно в той самий час на підтримку євроскептиків. За даними ABC, більшість адміністраторів цих сторінок перебуває у Нігерії, і лише мала частина їх проживає у Британії.

«Ці викриття свідчать про реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі. Шкідливі іноземні суб’єкти, що просувають британські політичні партії, політику та погляди, які відповідають їх порядку денному, є ще одним прикладом проблем у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії», – заявив Дауден.

Напередодні глава правлячої Консервативної партії Великої Британії Річард Холден направив секретареві кабінету міністрів та голові державної цивільної служби Саймону Кейсу та раднику прем’єра з національної безпеки Тіму Берроу листи з вимогою провести розслідування у зв’язку з інформацією про можливий вплив Росії на британські вибори.

Фарадж викликав хвилю критики минулого тижня після того, як заявив, що розширення НАТО та Європейського Союзу «спровокувало вторгнення Москви в Україну».