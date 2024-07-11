Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.
“У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українців, загиблих у війні”, – підписав світлини Мадяр.
Політик анонсував, що почне детальніше розповідати про свою поїздку за кілька годин.
Раніше угорський опозиціонер Мадяр, засудив російський ракетний удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві та оголосив збір на допомогу українським дітям.
Додамо, що угорський прем’єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва не поїхав до стіни пам’яті, хоча вона знаходиться зовсім неподалік від угорського посольства.
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