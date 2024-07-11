У четвер, 11 липня, до Києва прибув Петер Мадяр, лідер опозиційної партії "Тиса" та вшанував полеглих захисників України біля стіни пам’яті на мурах Михайлівського золотоверхого монастиря.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“У Києві, біля стіни пам’яті десяткам тисяч українців, загиблих у війні”, – підписав світлини Мадяр.

Політик анонсував, що почне детальніше розповідати про свою поїздку за кілька годин.

Раніше угорський опозиціонер Мадяр, засудив російський ракетний удар по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві та оголосив збір на допомогу українським дітям.

Додамо, що угорський прем’єр Віктор Орбан під час свого візиту до Києва не поїхав до стіни пам’яті, хоча вона знаходиться зовсім неподалік від угорського посольства.