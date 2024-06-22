Через дефіцит генерації будуть діяти графіки погодинних відключень споживачів. Нова нічна атака росіян не викликала необхідності запровадження додаткових обмежень.

Про це пише Міненерго у Telegram-каналі.

“Наразі у зв’язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00”, – йдеться в повідомленні.

Також в Міненерго наголосили на тому, що після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною.

Загалом через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, а на Волині після нічної атаки без газопостачання залишилися 74 споживачі, зазначили у відомстві.

В Укренерго проінформували про пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. Також повідомили про двох постраждалих енергетиків на Запоріжжі.