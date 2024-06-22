Про це пише Міненерго у Telegram-каналі.
“Наразі у зв’язку з останніми обстрілами збільшення обсягів обмежень споживачів не планується. Графіки відключень будуть застосовуватися з 16:00 до 24:00”, – йдеться в повідомленні.
Також в Міненерго наголосили на тому, що після восьми масованих атак на енергосистему, які ворог завдає з березня, ситуація в енергетиці залишається складною.
Загалом через ворожі обстріли за добу знеструмлювалися понад 20 тисяч абонентів, а на Волині після нічної атаки без газопостачання залишилися 74 споживачі, зазначили у відомстві.
В Укренерго проінформували про пошкоджене обладнання на об’єктах в Запорізькій та Львівській областях. Також повідомили про двох постраждалих енергетиків на Запоріжжі.
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