Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, син мобілізувався до лав армії добровільно ще до вступу у силу закону про посилення мобілізації.

“Мій син, коли йому виповнилось 27 років у лютому місяці, він одразу мобілізувався. Самостійно, без повістки він пішов у ТЦК. Це було до схвалення закону (про мобілізацію. – Ред.) Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, йому важко було з цього вільного життя більш-менш переходити в це життя, в яке він зараз попав”, – додав Клименко.

У липні 2023 року Ігор Клименко заявив, що має 26-річного сина, який перебуває у Києві, працює “звичайним інженером” і волонтерить. Міністр зазначив, що у його сина “зір мінус 9”.