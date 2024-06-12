Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Калмикова акцентувала на важливості кадрової політики, яка передбачає призначення військовослужбовців на посади відповідно до їхньої фаховості та компетенції.
За її словами, у Силах оборони наразі впроваджуються системні зміни, створюється нова система кадрової політики та розвивається мережа рекрутингових центрів.
За даними Міноборони, таких центрів в Україні налічується уже 22. Цього тижня планується відкриття ще трьох.
“Результати вражають. Станом на травень співвідношення добровольців та мобілізованих, які прийшли до армії, складає 1 до 3. Це говорить про те, що в нас залишається потенціал захищати Україну”, — наголосила Калмикова.
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