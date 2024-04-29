Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель”, — написав він.

За словами очільника ОВА, поранення були смертельними.

“Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні”, — повідомив Прокудін.

Він висловив співчуття рідним загиблого.

Раніше в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли про поранення 60-річного чоловіка внаслідок російського обстрілу. Він під час удару перебував на городі, інформувала місцева влада. Постраждалого повезли до лікарні у важкому стані – він зазнав вибухову травму та поранення ноги.