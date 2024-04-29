Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель”, — написав він.
За словами очільника ОВА, поранення були смертельними.
“Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні”, — повідомив Прокудін.
Він висловив співчуття рідним загиблого.
Раніше в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомляли про поранення 60-річного чоловіка внаслідок російського обстрілу. Він під час удару перебував на городі, інформувала місцева влада. Постраждалого повезли до лікарні у важкому стані – він зазнав вибухову травму та поранення ноги.
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