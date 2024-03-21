Протягом останньої доби відбулося 70 бойових зіткнень, найбільше з них на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Про це стало відомо з ранкового зведення Генштабу ЗСУ.

Війська РФ здійснили 4 ракетні та 69 авіаційних ударів, а також 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах, що призвело до жертв серед цивільного населення.

Уночі було зафіксовано масований ракетний удар з боку російських окупантів, проте всі ракети було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Також за останню добу авіаційні удари були завдані по численним населеним пунктам різних областей України, а артилерійський вогонь обстріляв близько 150 населених пунктів в різних областях країни.

Противник активний на Сіверському та Слобожанському напрямках, де зберігає військову присутність та проводить диверсійні дії.

На Лиманському напрямку та інших районах було відбито численні атаки противника, який намагався прорвати оборону.

У зоні боїв продовжуються активні дії обох сторін, при цьому українські війська завдали ударів по зосередженням противника.