Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА, Сергій Лисак.

“Роботи масштабні. Задіяно чимало фахівців і техніки. Долучені й підприємства, як нашого регіону, так і Запорізького.

Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж “зуби дракона”, з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки.”, — з допису Сергія Лисака