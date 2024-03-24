Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА, Сергій Лисак.

“Роботи масштабні. Задіяно чимало фахівців і техніки. Долучені й підприємства, як нашого регіону, так і Запорізького.

Працюють на повну потужність. Виготовляють необхідні для фортифікаційних споруд залізобетонні конструкції. Створюють ті ж “зуби дракона”, з яких викладаються на місцевості пастки для бронетехніки.”, — з допису Сергія Лисака

Голова Дніпропетровської ОДА зазначив, що наразі “зубів дракона” встановили вже майже 7 тис.

 

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