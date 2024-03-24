Про деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова розповів офіцер ГУР МО України з позивним «Віто».

Про ці події офіцер ГУР дав інтерв’ю проєкту “Хоробрі Серця”.

Як передає офіцер, все було сплановано заздалегідь. За словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

“«План Буданова» ― він так у нас називався. Командир викликав мене і мого колегу. І Буданов говорив. Ми зібрались ― і в Харків. Завантажили дві машини зброї, боєприпасів. Приїхали в місто, зробили тайникові закладки. 23 лютого я видав першу зброю людям”, ― пригадав офіцер.