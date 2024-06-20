Про це у Фейсбуці повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про ситуацію станом на 10:00 четверга, 20 червня.

Станом на цей час загарбники здійснили 523 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки і Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбиті. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій у районі Роздолівки. Чотири спроби роісян просунутись уперед біля цього населеного пункту Сили оборони вже відбили. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби сталися шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбиті, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російська армія успіху не має.

Війська РФ активізувались на Торецькому напрямку і намагаються витіснити українських захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій.

Особливо активним ворог залишається на Покровському напрямку, вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них 10 спроб ще тривають. Ситуація напружена, Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу росіян.

Учорашня активність загарбників на напрямку призвела до втрати ними 245 осіб вбитими та пораненими. Знищені одна ББМ, артсистема та автомобіль. Пошкоджені дві бойові броньовані машини, чотири гармати і два автомобілі ворога.

На Курахівському напрямку тривають сім російських атак у районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку російська армія намагається просунутися з району Водяного. Українські підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій росіяни не проводили.