Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом російські війська завдали 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських підрозділів військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках війська РФ продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання Сил оборони на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку російські сили провели 18 атак у районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 55 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та західніше Семенівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи продовжують стримувати армію РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де вона за підтримки авіації 15 разів намагалася прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку російські військові 4 рази атакували позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку сили РФ 5 разів атакували позиції українських захисників у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Разом з тим протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу російської армії..

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.