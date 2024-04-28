Очікується, що цього літа Україна отримає винищувачі F-16 від своїх партнерів. Тут літаки можуть зіштовхнутися з найскладнішим випробуванням за чотири десятиліття їх експлуатації.

Про це пише Business Insider.

У матеріалі зазначається, що винищувачі F-16, які Україні надає Захід дадуть нинішньому парку застарілих військових літаків радянської епохи значно покращити можливості України для критично важливих наступальних і оборонних цілей, а також підвищать їх вогневу міць за допомогою відповідних боєприпасів.

Видання наголошує, що перевірений у бойових діях винищувач Fighting Falcon має десятиліття досвіду польотів у складних умовах війни на Близькому Сході та Балканах. Бойовий літак четвертого покоління за ці роки зібрав вражаючу колекцію гучних місій.

Однак небо над Україною буде найнебезпечнішим полем бою, з яким досі стикалися винищувачі, заявили Business Insider колишні військові пілоти США, посилаючись на те, що літаки будуть протистояти російським передовим системам протиповітряної оборони та ракетам повітря-повітря великої дальності.

“F-16 з України, що йдуть проти Росії — це, безсумнівно, найважчий сценарій, який F-16 матиме попереду”, — сказав старший науковий співробітник Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла.

Зазначається, що Україна вже втратила щонайменше 86 літаків з початку війни, згідно з даними відкритого сайту розвідки Oryx, який відстежує втрати у війні. Це лише підкреслює небезпеку, з якою стикаються пілоти F-16 в небі над Україною, наголосили у виданні.