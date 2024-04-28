За оцінками Великобританії, в Україні було вбито або поранено близько 450 тисяч російських військових і знищено понад 10 тисяч одиниць російської бронетехніки.

Про це заявив міністр у справах збройних сил при Міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті, повідомляє UK Defence Journal.

“За нашими оцінками, приблизно 450 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені, і ще десятки тисяч дезертирували з початку збройного конфлікту. Кількість загиблих у російських приватних військових компаніях (ПВК) невідома”, — заявив Докерті.

За підрахунками британського оборонного відомства, від початку повномасштабної війни в Україні Росія втратила десять тисяч одиниць російської бронетехніки, у тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 гелікоптерів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських кораблі всіх класів і понад 1500 артилерійських систем усіх типів.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, бойові втрати росіян від 24 лютого 2022 року станом на 28 квітня 2024 року становлять 466 тисяч 150 військових, зокрема за останню добу — 1096 військовослужбовців армії РФ.