Про це йдеться в оперативній інформації станом на 13:00 12 червня на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

“Найбільшу активність ворог продовжує проявляти на Покровському та Сіверському напрямках. Наразі мова йде про 60 атак окупантів на різних ділянках фронту з початку доби”, – йдеться в повідомленні.

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, з них два – в районах Петропавлівки та Піщаного – ще тривають. Також поблизу Петропавлівки агресор використав КАБи.

На Сіверському напрямку за сьогодні, середу, вже відбито половину з 12 атак окупантів. Досі тривають наступальні дії ворога в районах Спірного та Роздолівки.

Також загарбники активні на Краматорському напрямку. Загалом тут за сьогодні відбулося шість боєзіткнень, одне з яких іще триває.

На Покровському напрямку агресор намагається просуватися в районах Новоолександрівки, Новопокровська, Новоселівки Першої та Калинового. Точаться сім боїв. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Українські захисники мужньо стримують окупантів та завдають їм відчутних втрат.

На Времівському напрямку тривають штурмові дії ворога в районі Урожайного. Українські воїни впевнено утримують зайняті рубежі.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.