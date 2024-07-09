Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, внаслідок російської атаки на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.
“Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців”, — зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
У повідомленні зазначається, що загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.
- Хірург Олег Голубченко: лікар у закривавленому халаті, який допомагав розбирати завали в “Охматдиті”
- 9 липня – День жалоби у Києві та Кривому Розі
- Рятувальники знайшли тіло хлопчика під час нічних розборів завалів у Шевченківському районі столиці