Аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві завершено.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, внаслідок російської атаки на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей.

“Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців”, — зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У повідомленні зазначається, що загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини, та 117 людей постраждало, з них — 10 дітей.