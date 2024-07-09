У Києві та Кривому Розі сьогодні День жалоби через російську масовану ракетну атаку.

Станом на зараз відомо про 27 загиблих, серед яких 4 дитини, та 117 постраждалих у Києві. Рятувальні роботи продовжуються.

У Кривому Розі завершили розбір завалів. Через ракетну атаку загинуло 10 осіб і 47 постраждали.

У цей день прапори будуть приспущені на усіх комунальних закладах. Те саме рекомендовано зробити й для інших будівель приватної форми власності.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що сьогодні у місті заборонені будь-які розважальні заходи.

“Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення”, — написав він.