Про це пише Diji24.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя у повіті Констанца. У ніч з 16 на 17 червня в Румунії сталася аварія, в якій зіткнулися вантажівка та автобус з 57 українцями, серед яких було 42 дітей. Є постраждалі.

В автобусі перебувало 42 дітей та 15 дорослих, з яких двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей вже доставили до лікарні. На місце події прибули кілька бригад пожежної та швидкої допомоги. Влада Констанци ввела “Червоний план” – протокол дій для екстрених служб у разі великих аварій або катастроф, повідомило видання.