Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
“За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі”, — заявив він.
За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі у напрямку Полтава/Миргород.
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