Сьогодні, 17 червня, російські війська вдарили по цивільній інфраструктурі Полтавської області. У результаті атаки відомо про постраждалих.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі”, — заявив він.

За словами очільника ОВА, у результаті російського обстрілу є постраждалі. Також під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісні цілі у напрямку Полтава/Миргород.