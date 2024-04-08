Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу «Градами» у Пологівському районі.

Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці. 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку. 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялось, вчора ворог вдарив по Гуляйполю, 65-річний чоловік та 64-річна жінка отримали поранення, коли поралися на подвірʼї власного будинку.