Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

7 квітня в одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців.

На відео видно, як представник ЗС Росії здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, ймовірно, з автомата.

В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок Олешківської громади Херсонської області.

Вкотре представники РФ показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських Збройних сил, наголосили в Офісі генпрокурора.