Представник Євросоюзу в Катаріна Матернова висловила думку, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.

Про це вона заявила в інтерв’ю 24 каналу.

За її словами, прогнозувати точний час приєднання України до ЄС — те саме, що дивитися в кришталеву кулю для передбачень.

“З огляду на мої власні спостереження, на життя в Києві, на взаємодію з українською владою, представниками бізнесу та медіа, а також зважаючи на процес розширення в минулому, який я добре знаю, я вважаю, що 2030 рік – це цілком реальна дата”, — пояснила дипломат.

Вона також відзначила, що війна та прогрес у проведенні реформ мають великий вплив на цей процес.

“Але я гадаю, що у цьому абсолютно непередбачуваному геополітичному середовищі, в якому ми живемо сьогодні, ця дата цілком нормальна”, — додала посол ЄС.

Також слід згадати, що президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися ще до кінця червня.