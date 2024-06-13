Мобілізаційний потенціал в Україні становить щонайменше 5-6 мільйонів чоловіків, проте від ЗСУ наразі немає запиту на таку кількість.

Про це повідомив нардеп, голова Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

“За різними оцінками (як нашими, так і в ЗМІ) в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 млн чоловіків. Чи був у нас запит на мобілізацію їх всіх? — Ні. Відповідно, стоїть питання щодо того, хто не має бути мобілізований”, — зауважив він.

Також Наталуха підтвердив, що голосував за закон про мобілізацію, оскільки це був запит військових. Він додав, що всі запити армії було виконано, проте підкреслив, що військові потреби нероздільні з економікою.

“Ця війна — війна людських ресурсів проти ефективності. Ефективність економіки — одна з її складових. Без працюючої економіки нам не перемогти. В принципі — нікому не перемогти. Не дарма є вислів, що “другу світову виграла економіка США”. Звісно, можна сказати, що інженер-конструктор куди важливіший у ролі штурмовика, ніж розробник передового оборонного стартапу (так, це реальний приклад), але це буде брехнею”, — наголосив нардеп.

Своєю чергою Наталуха додав, що бронювати 100% чоловіків держава не збирається, тому що це навіть технічно неможливо.

“Та і мета – не врятувати всіх від війни, а передбачити безперебійну роботу лише критичних працівників. Ідеться лише про певний відсоток”, — зазначив він.