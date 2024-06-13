Народний депутат від «Європейської солідарності», ексголова Львівської ОДА Олег Синютка придбав будинок у котеджному містечку «Панська гора» у селі Сокільники біля Львова. Що цікаво, маєток записаний на його 80-річну тещу Ганну Тимченко і нардеп не вказував його у своїй декларації.

Про це пише видання Zaxid.net.

Котеджне містечко преміум-класу “Панська гора” розташоване на вул. Панська Гора поблизу кільцевої дороги в Сокільниках та налічує 50 будинків площею від 230 до 327 м2. Поруч є школа, дитсадок, магазини. На сьогодні всі будинки там продані. Ціна продажу станом на 2021-2022 рік становила в середньому 1000 дол./м2. Першим про новий маєток Олега Синютки в Сокільниках повідомив місцевий Telegram-канал “Політичний треш”, який веде колишній співробітник ЛОДА Дмитро Посипанко.

Під час пошуку інформації в держреєстрах журналістам видання вдалося з’ясувати, що один з будинків котеджного містечка записаний на 80-річну тещу Олега Синютки – Ганну Степанівну Тимченко.

За даними з Державного реєстру речових прав, їй належить будинок на вул. Панська Гора загальною площею майже 275 м2 (житлова площа 127 м2), який має чотири кімнати та кілька терас та розташований на земельній ділянці 22 сотки. Земельна ділянка оформлена на тещу Олега Синютки влітку 2021 року, а право власності на сам будинок – у грудні 2022 року.

Поруч розташована ще одна записана на тещу земельна ділянка 17 соток. Вказана оціночна вартість землі – 60 та 22 млн грн відповідно. За інформацією з відкритих джерел, ринкова вартість такого маєтку може становити понад 300 тис. доларів.

Мешканці Сокільників розповіли Zaxid.net, що в котеджному містечку проживає Олег Синютка з сім’єю, зокрема, його часто бачать на закупах у місцевому супермаркеті АТБ. Журналісти видання двічі телефонували до Олега Синютки за коментарем стосовно придбання будинку в Сокільниках, однак він на дзвінки не відповідав. Редакція готова додати коментар нардепа, як тільки він вийде на зв’язок.

Що цікаво, Олег Синютка досі не декларував маєток у Сокільниках. У його декларації за 2023 рік вказана квартира у Львові площею близько 175 м2, яка теж записана на тещу Ганну Тимченко. Також на тещу записане паркомісце.

Відповідно до декларації, Олег Синютка не має нерухомості, а його дружина є співвласницею квартири (44,6 м2) та власницею торгового приміщення в Івано-Франківську. Наталія Синютка також має право користуватись записаним на батька Геннадія Тимченка нежитловим приміщенням площею 165,8 м2 в Івано-Франківську.

У власності Наталії Синютки є авто Lexus NX200t (2016 року випуску) та Audi Q7 (2017 року випуску). Дружина нардепа є співвласницею ТзОВ «Івано-Франківськ Авто ЗАЗ-ДЕУ» та акціонеркою франківського ПАТ «Прайд-інвест».

54-річний Олег Синютка у 2014-2019 роках був головою ЛОДА, перед тим працював першим заступником міського голови Львова. У 2019 році обраний народним депутатом від “Європейської солідарності”, також є головою обласного осередку партії. У 2020 році Олег Синютка брав участь у виборах мера Львова, однак програв Андрію Садовому.