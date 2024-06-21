Наруга над могилами бійців у Києві. Затриманій повідомлено про підозру

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, підозрювана з хуліганських мотивів нанесла більш ніж 20 ударів палицею по могилах захисників, зірвала та поламала пам’ятні таблички, а також розбила лампадки.

Правоохоронці повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилами захисників України, вчинена з хуліганських мотивів.

Їй може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

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